Paura sulla Salaria | incendio sul viadotto | strada chiusa in entrambe le direzioni

A causa di un incendio divampato la scorsa notte, è provvisoriamente chiusa la strada statale 4 "Salaria" in entrambe le direzioni all'altezza del viadotto situato all'altezza del km 81 a Cittaducale in provincia di Rieti. La chiusura, posta in essere dalla notte di ieri, si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l'incendio divampato al di sotto della sede stradale e per permettere ai tecnici Anas di controllare lo stato del viadotto, con le operazioni ...

