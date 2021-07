Nel Libano Hariri getta la spugna: il tracollo è alle porte. (Di venerdì 16 luglio 2021) Libano, Hariri getta la spugna, Il tracollo è alle porte. E' altissima tensione in Libano dopo che il premier incaricato Saad Hariri ha rinunciato all'incarico dopo nove mesi di vani tentativi di ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 luglio 2021)la, Il. E' altissima tensione indopo che il premier incaricato Saadha rinunciato all'incarico dopo nove mesi di vani tentativi di ...

Advertising

globalistIT : Altro caos in un'area già destabilizzata di suo #Libano #politica #caos - PersilQ : Un Paese con la sua gente (il Libano) sta MORENDO, letteralmente, e i criminali della UE che dicono? Che devono far… - GiovanniMoglia : RT @ProgDreyfus: Hezbollah, il braccio armato islamista dell’Iran che ogni giorno condiziona la politica del Libano, continua la sua attivi… - ProgDreyfus : Hezbollah, il braccio armato islamista dell’Iran che ogni giorno condiziona la politica del Libano, continua la sua… - MaxxGhe : 16/07/1952. Nasce ad Alexandria, in Virginia, STEWART COPELAND. Trascorre la sua giovinezza in Libano e poi in Ingh… -