MotoGP, Franco Morbidelli salta il doppio GP in Austria. Ipotesi rientro a Misano dopo l’operazione al ginocchio (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempi di recupero più lunghi del previsto per Franco Morbidelli, che sarà costretto a saltare anche il doppio appuntamento Austriaco dopo non aver preso parte all’ultimo Gran Premio d’Olanda ad Assen. Il romano della Yamaha Petronas, reduce da un’operazione al ginocchio sinistro infortunato, dovrà quindi attendere almeno fino a fine agosto per tornare a gareggiare. Con un tweet Petronas SRT ha ufficializzato il forfait di Franco Morbidelli per i due round Austriaci: “Purtroppo Franco non sarà in ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempi di recupero più lunghi del previsto per, che sarà costretto are anche ilappuntamentoconon aver preso parte all’ultimo Gran Premio d’Olanda ad Assen. Il romano della Yamaha Petronas, reduce da un’operazione alsinistro infortunato, dovrà quindi attendere almeno fino a fine agosto per tornare a gareggiare. Con un tweet Petronas SRT ha ufficializzato il forfait diper i due roundci: “Purtropponon sarà in ...

