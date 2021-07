L’equipaggio di Jeff Bezos è al completo | l’ultimo posto viene occupato da uno studente di 18 anni dopo la rinuncia di un milionario

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 luglio 2021) La linea di Kàrmàn. 100 chilometri dal livello del mare. La soglia che divide l’atmosfera terrestre dallo Spazio. Sarà questo l’obiettivo di New Shepard, la navicella di Blue Origin che il 20 luglio farà il suo primo volo con a bordo, il fondatore di Amazon. Oraè al. Oltre all’uomo più ricco del mondo ci saranno anche il fratello Mark, l’ex pilota Wally Funk e Oliver Daemen.di Medicina, 18, Oliver è statoad aggiungersi alla missione che per pochi minuti porterà New Shepard fuori dalla forza di gravità del nostro ...