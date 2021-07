Inapp: «La precarietà dilaga anche nel post pandemia» (Di venerdì 16 luglio 2021) In Italia la precarietà dilaga e la corsa senza freni del lavoro senza tutele continua anche in questa fase di ripresa dell’economia post pandemia. Lo certifica l’Inapp, Istituto per l’analisi sulle politiche pubbliche che ieri ha presentato il suo Rapporto annuale. IL DATO CHE BALZA SUBITO agli occhi è quello rispetto alle Comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro: tra il 2008 e il 2019 i contratti a termine sono cresciuti del 36,3% ma l’occupazione è aumentata solo dell’1,4%. «L’incidenza del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 luglio 2021) In Italia lae la corsa senza freni del lavoro senza tutele continuain questa fase di ripresa dell’economia. Lo certifica l’, Istituto per l’analisi sulle politiche pubbliche che ieri ha presentato il suo Rapporto annuale. IL DATO CHE BALZA SUBITO agli occhi è quello rispetto alle Comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro: tra il 2008 e il 2019 i contratti a termine sono cresciuti del 36,3% ma l’occupazione è aumentata solo dell’1,4%. «L’incidenza del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

