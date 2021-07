Hubbard e Semeneya | le due facce del gender

Leggi su ilmanifesto

Sarà la neozelandese Laurel, la prima transdella storia delle olimpiadi a partecipare ai Giochi di Tokyo. Figlia dell'ex sindaco di Auckland, gareggerà a 43 anni nel sollevamento pesi, categoria +87 e risulta tra le favorite per la medaglia d'oro.quattro anni fa si è sottoposta a un intervento per la transizione dal sesso maschile a quello femminile, e successivamente alle cure per stabilizzare gli ormoni. Oggi la sua condizione risponde ai criteri indicati dal Cio nel 2015,