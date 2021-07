Green pass Italia e variante Delta, attesa per cabina di regia (Di venerdì 16 luglio 2021) La decisione della Francia sull’utilizzo del Green pass per accedere a bar, ristoranti e in generale ai locali pubblici e mezzi di trasporto accende il dibattito anche in Italia e la politica si muove su posizioni diverse. I contagi aumentano e preoccupa la progressiva diffusione della variante Delta: il bollettino di ieri ha fatto registrare 2.455 nuovi casi e 9 morti, con il tasso di positività che è salito a 1,28%. “Nonostante gli sforzi nazionali, regionali e globali, la pandemia non è affatto finita” è il monito lanciato dal Comitato di emergenza convocato dall’Organizzazione mondiale della sanità. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) La decisione della Francia sull’utilizzo delper accedere a bar, ristoranti e in generale ai locali pubblici e mezzi di trasporto accende il dibattito anche ine la politica si muove su posizioni diverse. I contagi aumentano e preoccupa la progressiva diffusione della: il bollettino di ieri ha fatto registrare 2.455 nuovi casi e 9 morti, con il tasso di positività che è salito a 1,28%. “Nonostante gli sforzi nazionali, regionali e globali, la pandemia non è affatto finita” è il monito lanciato dal Comitato di emergenza convocato dall’Organizzazione mondiale della sanità. ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Boom di casi in vacanza, alert della Farnesina: viaggi all'estero rischiosi A quel punto infatti non c'è Green Pass che tenga, bisognerà prolungare il soggiorno. Per questo la Farnesina 'raccomanda di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando ...

Green pass, le ipotesi dai trasporti agli stadi. Maggioranza divisa su bar e ristoranti "Abbiamo test su treni e aerei Covid free, analizzeremo le varie possibilità e sono sicuro che troveremo un equilibrio", dice il ministro Giovannini Il governo è al lavoro sul green pass e soprattutto in vista delle riaperture di settembre si valutano ipotesi dal diverso impatto. "Abbiamo test su treni e aerei Covid free, la prossima settimana analizzeremo le varie ...

Green pass, partiti e Regioni divisi sull'utilizzo del certificato Rai News Bassetti: chi è contro green pass è contro aperture. Infettivologo Bassetti, «chi è contro Green pass è contro aperture» “Spero si arriva una ’via italiana’ per il Green pass e mi dispiace sentire che c’è qualcuno così ...

Il governo ci rovina le vacanze. Draghi vuole il green pass obbligatorio per bar, ristoranti e trasporti Oltre 25 milioni di italiani possiedono il green pass, ma su dove e soprattutto come utilizzarlo restano mille incognite. Il governo è diviso tra chi considera il certificato vaccinale (in alternativa ...

