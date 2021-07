Giroud al Milan è un signor colpo di mercato, non è un ex come Mandzukic (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Milan temporeggia anche quest’anno, almeno per il momento. A livello finanziario è accorto a non fare il passo più lungo della gamba, segue una strategia di mercato alla lettera, senza esagerare. Maldini, Massara e Pioli hanno individuato le priorità della squadra e le perseguono con ordine. Tra queste non c’è la ricerca di un attaccante, si può proseguire nel solco della scorsa stagione dunque. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic vuol dire che i rossoneri sono pronti a fare affidamento sulle qualità (e non sono in discussione) ma soprattutto sulla tenuta dello svedese, messa già a dura prova l’anno scorso dal Covid e dai frequenti infortuni. Il calo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Iltemporeggia anche quest’anno, almeno per il momento. A livello finanziario è accorto a non fare il passo più lungo della gamba, segue una strategia dialla lettera, senza esagerare. Maldini, Massara e Pioli hanno individuato le priorità della squadra e le perseguono con ordine. Tra queste non c’è la ricerca di un attaccante, si può proseguire nel solco della scorsa stagione dunque. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic vuol dire che i rossoneri sono pronti a fare affidamento sulle qualità (e non sono in discussione) ma soprattutto sulla tenuta dello svedese, messa già a dura prova l’anno scorso dal Covid e dai frequenti infortuni. Il calo ...

