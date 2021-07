Fulmine sulla pineta di Roio fa divampare incendio, sul posto vigili e canadair (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Aquila - Due squadre dei vigili del Fuoco dell’Aquila sono al lavoro sulla pineta di Roio per cercare di domare un incendio scoppiato forse a causa di un Fulmine che sarebbe caduto sulla zona. A dare manforte alle squadre aquilane stanno arrivando i colleghi di Avezzano, mentre dall'alto stanno operando un elicottero e un canadairc leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Aquila - Due squadre deidel Fuoco dell’Aquila sono al lavorodiper cercare di domare unscoppiato forse a causa di unche sarebbe cadutozona. A dare manforte alle squadre aquilane stanno arrivando i colleghi di Avezzano, mentre dall'alto stanno operando un elicottero e unc leggi tutto

Fiamme nella pineta di Roio: forse un fulmine caduto nella zona

