Frontex sotto accusa | ma Leggeri per ora è salvo

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il gruppo di lavoro del Parlamento europeo incaricato di scrutinare il lavoro diieri ha pubblicato un duro rapporto sulle responsabilità dell'Agenzia per la gestione delle frontiere negli episodi di respingimento contro i migranti avvenuti negli stati membri dell'Ue. In sostanza,e il suo direttore esecutivo, Fabrice, sonoti di aver chiuso gli occhi di fronte a violazione di diritti fondamentali, malgrado prove evidenti di respingimenti da parte della Grecia. "aveva prove a sostegno delle accuse di violazioni dei diritti fondamentali negli Stati membri in cui aveva ...

gli occhi e le mani inoperose di agenti. Libia: il rappresentante Onu denuncia manovre per ostacolare il voto a dicembre "Un vicolo cieco". È il commento non ottimistico sulla ...Ogni settimana è testimone di respingimenti operati dalla guardia costiera libicail ...da turismo dall azienda austriaca Diamond Aircraft - lo stesso modello DA - 42 utilizzato anche da,...L'Agenzia per la gestione delle frontiere dell'Ue e il suo direttore esecutivo sono accusati di aver chiuso gli occhi di fronte a violazione di diritti fondamentali, malgrado prove evidenti di resping ...In un rapporto diffuso ieri, Amnesty International ha rivelato nuove prove di orribili violazioni dei diritti umani, compresa la violenza sessuale, nei confronti di uomini, donne e bambini intercettat ...