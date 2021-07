Fedez, Mille: il singolo è un successo pazzesco (Di venerdì 16 luglio 2021) Da un mese a questa parte c’è una canzone che su tutte sta avendo un successo inarrestabile: si tratta di Mille, singolo cantato da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Oggi doppio titolo per la canzone: è stato nominato sia il singolo più trasmesso nelle radio, che singolo più venduto per la quinta settimana consecutiva. Un successo inarrestabile per il trio d’eccezione composto da Fedez, Achille Lauro e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 luglio 2021) Da un mese a questa parte c’è una canzone che su tutte sta avendo uninarrestabile: si tratta dicantato da, Achille Lauro e Orietta Berti. Oggi doppio titolo per la canzone: è stato nominato sia ilpiù trasmesso nelle radio, chepiù venduto per la quinta settimana consecutiva. Uninarrestabile per il trio d’eccezione composto da, Achille Lauro e Articolo completo: dal blog SoloDonna

