F1 GP Gran Bretagna 2021, Hamilton: “Senza i tifosi non avrei ottenuto questo primo posto” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Senza i tifosi non avrei ottenuto questo primo posto. Sono grato di vedere quest’atmosfera che per oltre un anno ci è mancata. Avere un pubblico gremito qui mi dà una Grande energia”. Queste le parole di Lewis Hamilton, che scatterà davanti a tutti nella Sprint Race di sabato. “Alla vigilia speravo che, unendo il lavoro del team ed il calore dei fans, sarei riuscito a mettere la macchina in prima posizione. Quando ho tagliato il traguardo avevo il cuore in gola, sono al settimo cielo – ha aggiunto il britannico della Mercedes – Stamattina ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) “non. Sono grato di vedere quest’atmosfera che per oltre un anno ci è mancata. Avere un pubblico gremito qui mi dà unade energia”. Queste le parole di Lewis, che scatterà davanti a tutti nella Sprint Race di sabato. “Alla vigilia speravo che, unendo il lavoro del team ed il calore dei fans, sarei riuscito a mettere la macchina in prima posizione. Quando ho tagliato il traguardo avevo il cuore in gola, sono al settimo cielo – ha aggiunto il britannico della Mercedes – Stamattina ...

Advertising

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - Pissed_and_Love : Affidarsi a populisti di destra come @BorisJohnson @jairbolsonaro @LegaSalvini significa esporre il proprio paese e… - RaiSport : #BritishGP ???? #F1 Sul circuito di #Silverstone #Hamilton ha chiuso con il miglior tempo precedendo Max #Verstappen,… -