Euro digitale: il nuovo progetto della BCE, ma non è una criptovaluta (Di venerdì 16 luglio 2021) La banca digitale Europea sta studiando l’emissione dell’Euro digitale, tutt’altra storia rispetto a bitcoin e simili. La Banca centrale Europea sta per lanciare l’Euro digitale (by Adobestock)Il presidente della banca centrale Europea Christine Lagarde ha descritto come “incoraggianti” in questi giorni i risultati raggiunti dopo il confronto con i cittadini e i professionisti in materia di progettazione del nuovo possibile Euro digitale. Al momento siamo ancora in una fase puramente ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) La bancapea sta studiando l’emissione dell’, tutt’altra storia rispetto a bitcoin e simili. La Banca centralepea sta per lanciare l’(by Adobestock)Il presidentebanca centralepea Christine Lagarde ha descritto come “incoraggianti” in questi giorni i risultati raggiunti dopo il confronto con i cittadini e i professionisti in materia di progettazione delpossibile. Al momento siamo ancora in una fase puramente ...

Advertising

wallstreetita : RT @Carlomrtz: l'ipotetico #euro #digitale sara' il colpo di grazia definitivo alle filiali bancarie per come le conosciamo. #ECB #BCE #CBD… - lucamigliosi : @one33bits @C1961Interista UK bank bloccato prelievi da UK in sterline........ieri annuncio di euro digitale...... - lucamigliosi : @C1961Interista Non bene ..dopo notizia di ieri del lancio euro digitale e dichiarazione di utilizzare tecnologia c… - sole24ore : Euro digitale: tutto quello che c’è da sapere in 15 domande e risposte - InvestireDaZero : Progetto Euro Digitale: parte la fase di investigazione -