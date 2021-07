Dustin Poirier affronterà Nate Diaz?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 luglio 2021)davvero Charles Oliveira per il titolo del mondo dei pesi leggeri? La risposta, piuttosto scontata fino a pochi giorni fa, adesso non lo è più alla luce delle novità delle ultime ore. Di questo e di tutte le ultime notizie dal mondo UFC ne parleremo nel consueto appuntamento settimanale. Dunque, in attesa di UFC on ESPN 26 che vedrà in azione nel main event il forte fighter daghestano Islam Makhachev nonché il ritorno nell’ottagono di Miesha Tate, è ora il momento di passare in rassegna le ultime e più rilevanti UFC NEWS.: Charles Oliveira o...