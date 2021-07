Dimaro | allenamento mattutino per gli azzurri | Calzona guida la linea difensiva

(Di venerdì 16 luglio 2021) Oggi è il secondo giorno di ritiro per gli-Folgarida. Il nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti sta iniziando a conoscere la squadra e a provare nuovi schemi che potranno essere utili nel corso della prossima stagione. Durante la sessione dimattutina il mister ha affidato al suo collaboratore tecnico Francesco, ex vice di Sarri e rientrato a Napoli, il lavoro sulla fasehato due linee difensive su esercizi di scivolamento con il terzino che poi si stacca sull'avversario sull'esterno ed i tre ...

Advertising

sscnapoli : ?? Siamo arrivati a Dimaro Folgarida. ?? - sscnapoli : ?? Primo giorno di allenamento a Dimaro-Folgarida. ?? - sscnapoli : ?? Mattinata di lavoro a #Dimaro2021 ? ?? - MondoNapoli : Secondo giorno di allenamento a Dimaro Folgarida: gli aggiornamenti - - Spazio_Napoli : Allenamento mattutino a Dimaro, si prova l'uscita dal basso: Spalletti sceglie Demme -

Ultime Notizie dalla rete : Dimaro allenamento

... mentre centrocampisti e attaccanti hanno svolto esercizi aerobici Secondo giorno diper il Napoli aFolgarida . La squadra nella seduta mattutina si è divisa in due gruppi. La ...- Il Napoli ha svolto la seduta mattutina nel secondo giorno dinel ritiro di. La squadra, guidata da mister Spalletti , si è divisa in due gruppi. I difensori hanno svolto lavoro specifico mentre centrocampisti e attaccanti sono stati impegnati ...La SSC Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento mattutino che la squadra ha svolto a Dimaro. Nella giornata di ieri il Napoli è arrivato in ...La “prima” mattina di lavoro è conclusa a Dimaro. La SSCN immortala qualche momento attraverso i suoi scatti. Allenamento sul campo di Carciato e non solo… ?? Mattinata di lavoro a #Dimaro2021 ? ?? ht ...