Da oggi on line il sito di Maurizio Sarri (Di venerdì 16 luglio 2021) Debutta oggi il sito internet di Maurizio Sarri, primo canale digitale del tecnico della Lazio. Una pagina ufficiale dedicata all’allenatore e all’uomo, nella quale figurano tre sezioni: Maurizio, Mister e Palmarès. Nella prima sezione è possibile ripercorrere le varie tappe della vita del tecnico di Figline, le sue origini, le sue passioni. La seconda sezione, invece, è dedicata al percorso calcistico di Sarri. Passando dagli indimenticabili anni a Napoli ai successi al Chelsea e alla Juventus. Nella terza sezione, infine, sono annoverati i trofei vinti in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Debuttailinternet di, primo canale digitale del tecnico della Lazio. Una pagina ufficiale dedicata all’allenatore e all’uomo, nella quale figurano tre sezioni:, Mister e Palmarès. Nella prima sezione è possibile ripercorrere le varie tappe della vita del tecnico di Fig, le sue origini, le sue passioni. La seconda sezione, invece, è dedicata al percorso calcistico di. Passando dagli indimenticabili anni a Napoli ai successi al Chelsea e alla Juventus. Nella terza sezione, infine, sono annoverati i trofei vinti in ...

Advertising

rainbowjungkoo : la mia line oggi ha detto ecco ti facciamo un regalo - opivarese : RT @FNInfermieri: ?? On line il nuovo numero di INFERMIERE OGGI, house organ OPI ROMA. ? Da questo numero una grande novità: la rivista è st… - SimGui : @petunianelsole @gloquenzi E il dato che c’era oggi sul corriere on Line? - roraxharrys : @fine_HS_line ah oddio mi dispiace, anche la mia amica da cui vado oggi ci metto un po’ ad arrivare ma fortunatamen… - CCanadese : Buongiorno a tutti! La prima pagina di oggi ???????????? seguiteci anche on line: -