Covid e variante Delta, cattive notizie per chi si è vaccinato con AstraZeneca: ecco perché (Di venerdì 16 luglio 2021) notizie non esattamente positive per chi ha già la doppia dose di vaccino AstraZeneca: ecco cosa è risultato da uno studio. L’incubo Covid sembra tutt’altro che archiviato. La speranza, dopo aver raggiunto la totalità della zona bianca, era che da questa estate in poi la pandemia potesse essere diventata qualcosa di controllabile e dunque un problema in fase di risoluzione. Purtroppo sembra che non sia così, visto il costante aumento dei casi di questi giorni e la prospettiva che possano già tornare le zone gialle. Fuori dall’Italia la situazione è ancora meno rassicurante, visto che in Inghilterra da ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 16 luglio 2021)non esattamente positive per chi ha già la doppia dose di vaccinocosa è risultato da uno studio. L’incubosembra tutt’altro che archiviato. La speranza, dopo aver raggiunto la totalità della zona bianca, era che da questa estate in poi la pandemia potesse essere diventata qualcosa di controllabile e dunque un problema in fase di risoluzione. Purtroppo sembra che non sia così, visto il costante aumento dei casi di questi giorni e la prospettiva che possano già tornare le zone gialle. Fuori dall’Italia la situazione è ancora meno rassicurante, visto che in Inghilterra da ...

Advertising

borghi_claudio : Chiunque non sia in malafede concluderebbe che: 1) Il green pass non serve 2) Il covid non è più pericoloso come… - SkyTG24 : Variante Delta Covid, Ricciardi: 'Buca anche doppia dose vaccino' - Corriere : A Barcellona torna il coprifuoco per fermare la variante Delta - zazoomblog : Covid. A Modena cresce la variante brasiliana stabile quella delta - #Covid. #Modena #cresce #variante - angheran70 : RT @SkyTG24: Variante Delta Covid, Ricciardi: 'Buca anche doppia dose vaccino' -