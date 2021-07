Covid, Borghi: “Green Pass idea intelligente” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Il Green Pass è un’idea intelligente, l’importante è non disperdere i sacrifici fatti fin qui e continuare la campagna vaccinale, poi il governo deciderà sulla base della scienza. Intanto Salvini e Meloni sono evasivi sui vaccini, hanno paura di perdere il consenso dei no vax?”. Lo ha detto il deputato del Pd, Enrico Borghi. tan/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ilè un’, l’importante è non disperdere i sacrifici fatti fin qui e continuare la campagna vaccinale, poi il governo deciderà sulla base della scienza. Intanto Salvini e Meloni sono evasivi sui vaccini, hanno paura di perdere il consenso dei no vax?”. Lo ha detto il deputato del Pd, Enrico. tan/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Borghi Ultime Notizie Roma del 16 - 07 - 2021 ore 12:10 ...più pericolose varianti che potrebbero essere ancora più difficili da controllare vacanze covid in ...preceduta dalla linea di prodotto turistico montagna 15% te la vacanza nelle città d'arte nei borghi ...

Ecosostenibilità dei Festival come rilancio del settore culturale post Covid - 19 ... "Ecosostenibilità e rivitalizzazione dei centri storici dopo il covid. Una risorsa per il paese e ... non esistono attività culturali che possano rilanciare la vita dei centri storici e dei borghi ...

Bollettino Covid: ieri quattro positivi in città e uno a Borghi il Resto del Carlino Tre Borghi 2021. Si torna a correre Torna, domenica 18 luglio, dopo due anni di stop causa Covid la Tre Borghi Estate Terza edizione, manifestazione podistica organizzata dai Podisti Frentani a Badia di Frisa. La Tre Borghi non è solo ...

Turismo: luglio record per quello domestico, ma tornano anche gli stranieri Ovviamente, Covid nelle sue diverse varianti permettendo ... Rispetto agli stranieri rimane prevalente l’attrazione di città e borghi d’arte, dove più marcata è stata, e continua a essere, la ...

