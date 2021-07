Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il giorno tanto atteso è arrivato. Non vedevano l’ora (Di venerdì 16 luglio 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, subito dopo i festeggiamenti per il 29esimo compleanno di lui a Trento e ora un altro giorno speciale. Molto speciale e anche tanto atteso da entrambi. Che sono sempre più uniti e innamorati come dimostrano le foto recenti e soprattutto la dedica che la sorella di Belen ha lasciato su Instagram per il suo fidanzato. “Feliz Cumple Bombonazo de mi corazon. Sorridi sempre, perché il tuo sorriso è vita per tutti noi. Te amo Nachito”, ha scritto Cecilia Rodriguez sul suo profilo social sotto a una foto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021), subito dopo i festeggiamenti per il 29esimo compleanno di lui a Trento e ora un altrospeciale. Molto speciale e ancheda entrambi. Che sono sempre più uniti e innamorati come dimostrano le foto recenti e soprattutto la dedica che la sorella di Belen ha lasciato su Instagram per il suo fidanzato. “Feliz Cumple Bombonazo de mi corazon. Sorridi sempre, perché il tuo sorriso è vita per tutti noi. Te amo Nachito”, ha scrittosul suo profilo social sotto a una foto ...

