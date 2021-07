Capelli estate 2021: il taglio corto donna più cool è il micro mullet (Di venerdì 16 luglio 2021) Il taglio corto donna dell’estate gode di molte qualità. Le celeb lo scelgono per tanti motivi. Il primo? Probabilmente la sua freschezza e vivacità. Il taglio è un micro mullet: una nuova versione contemporanea dello storico taglio che ha fatto la storia dei Capelli. Lo hanno appena scelto l’attrice francese Mathilde Warnier (nella foto sopra): lo ha presentato alla sfilata Dior di Parigi. Lei è passata dal bob mosso e super parigino al taglio corto in un attimo con la consapevolezza che in un attimo ... Leggi su amica (Di venerdì 16 luglio 2021) Ildell’gode di molte qualità. Le celeb lo scelgono per tanti motivi. Il primo? Probabilmente la sua freschezza e vivacità. Ilè un: una nuova versione contemporanea dello storicoche ha fatto la storia dei. Lo hanno appena scelto l’attrice francese Mathilde Warnier (nella foto sopra): lo ha presentato alla sfilata Dior di Parigi. Lei è passata dal bob mosso e super parigino alin un attimo con la consapevolezza che in un attimo ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Un buzzcut castano è PER SEMPRE, baby! - leone52641 : RT @tweetnewsit: Capelli colori e tonalità estate/autunno 2021, l'honey brown - tweetnewsit : Capelli colori e tonalità estate/autunno 2021, l'honey brown - emwiexlou : rivoglio i capelli lunghi e belli come la scorsa estate - fashiongenus : Il French balayage di Matilde Gioli e le altre schiariture per l’estate -