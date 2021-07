Calciomercato Inter, il vice Lukaku arriva con uno scambio | I dettagli (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Calciomercato dell’Inter è e sarà all’insegna del rispetto dei conti di bilancio. I nerazzurri hanno bisogno di un calciatore che possa svolgere il ruolo di vice Lukaku e pensano… L'articolo Calciomercato Inter, il vice Lukaku arriva con uno scambio I dettagli è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 16 luglio 2021) Ildell’è e sarà all’insegna del rispetto dei conti di bilancio. I nerazzurri hanno bisogno di un calciatore che possa svolgere il ruolo die pensano… L'articolo, ilcon unoè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

