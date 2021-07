Benevento, cane cade nel pozzo: anziano muore per salvarlo (Di venerdì 16 luglio 2021) La caccia, che era il suo sport preferito, e l'amore per i suoi cani, tutti segugi, che accudiva come figli sono stati la causa della sua morte. Questa la tragica vicenda di Antonio Circelli , un ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 luglio 2021) La caccia, che era il suo sport preferito, e l'amore per i suoi cani, tutti segugi, che accudiva come figli sono stati la causa della sua morte. Questa la tragica vicenda di Antonio Circelli , un ...

