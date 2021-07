A11 Firenze - Pisa Nord: chiusura notturna delle barriere di Pisa (Di venerdì 16 luglio 2021) ... su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su ... Leggi su pisatoday (Di venerdì 16 luglio 2021) ... su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su ...

TrafficoA : A11 - Chiesina Uzzanese-Lucca - Traffico Rallentato A11 firenze-Pisa nord Traffico Rallentato tra Chiesina Uzzanese e Lucca est... - TrafficoA : A11 - Chiesina Uzzanese-Lucca - Pioggia A11 firenze-Pisa nord Pioggia tra Chiesina Uzzanese e Lucca est - muoversintoscan : ??In #A1, coda per traffico intenso tra Firenze #Scandicci e l'allacciamento con la #A11 in direzione Bologna #viabiliTOS #viabiliFI - TrafficoA : A1 - Scandicci-Firenze - Coda A1 milano-Napoli Coda tra Firenze Scandicci e Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord per traffico intenso - TrafficoA : A1 - Firenze - Coda A1 milano-Napoli Coda su Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord provenendo da Bologna verso Pisa per traffico inten... -

Ultime Notizie dalla rete : A11 Firenze A11 Firenze - Pisa Nord: chiusura notturna delle barriere di Pisa Sulla A11 Firenze - Pisa nord, nelle due notti consecutive di lunedì 19 e martedì 20 luglio , con orario 22 - 6 , sarà completamente chiusa la barriera di Pisa nord, in entrata e in uscita, per consentire ...

Riaperto tratto A1 nel Fiorentino,16km coda in direzione sud Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Firenze si consiglia di immettersi in A15 verso La Spezia dove imboccare l'A12 verso Pisa, quindi percorrere l'A11 verso Firenze. Agli utenti ...

Autostrade, chiusure in A1 e A11 per lavori 055firenze 16-07 - A11: chiusura Pisa nord A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DELLA BARRIERA DI PISA NORD Dalla sera del 19 luglio Sulla ...

Riaperto il tratto A1 nel fiorentino: coda in direzione sud 16 km di coda in direzione sud lungo l'A1 tra il bivio A1/A1 direttissima a Barberino a causa della chiusura notturna del tratto tra Barberino e Calenzano in tutte e due le direzioni che è stato riape ...

