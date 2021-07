A fuoco l'Anfiteatro Flavio: le fiamme distruggono le gradinate (Di venerdì 16 luglio 2021) Paura per l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli: il sito archeologico danneggiato da un incendio. Il sindaco: "Uno strappo al cuore" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) Paura per l'di Pozzuoli: il sito archeologico danneggiato da un incendio. Il sindaco: "Uno strappo al cuore"

nefelef : RT @ultimenotizie: Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’anfiteatro Flavio di #Pozzuoli. In fiamme le gradinate i… - SecchiElias : #RT @notiziae: #Pozzuoli, a fuoco l’#anfiteatro #Flavio. Distrutta la scalinata in legno. Il rogo probabilmente ori… - lightmoon972 : RT @ultimenotizie: Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’anfiteatro Flavio di #Pozzuoli. In fiamme le gradinate i… - puntomagazine : Pozzuoli, a fuoco l’Anfiteatro Flavio - #Pozzuoli #AnfiteatroFlavio #incendio - NotizieFrance : Pozzuoli, l’Anfiteatro Flavio va a fuoco: fiamme sulle impalcature -