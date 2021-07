A Diana Del Bufalo piace il catcalling ed è bufera sui social

(Di venerdì 16 luglio 2021) Cosa ha combinatoDelper meritare un bel numero di insulti sui? Ormai non si è più liberi di dire nulla che parte l’insulto eDelha toccato l’argomento. L’attrice tra le sue storie Instagram ha confidato che mentre era alla guida della sua auto due uomini a poca distanza uno dall’altro le hanno urlato apprezzamenti che le hanno fatto moltore.ovviamente sa bene di cosa parla e infatti mentre racconta che era senza trucco e che quindi quei due uomini erano falsi, non ha solo intenso mandare una ...

LadyElizabeth93 : Mai sopportata Diana Del Bufalo, sempre pensato fosse una coglionazza e infatti avevo ragione. - curlysolie : RT @rosesforcory: A Diana Del Bufalo voglio dire che da quando sono in Francia e torno a casa da sola di notte tantissime donne si sono avv… - vibezwithiaia : RT @zyxwanda: Diana Del Bufalo: 'sarò una delle pochissime donne a cui piace il cat calling' - oroediamanti_ : RT @zyxwanda: Diana Del Bufalo: 'sarò una delle pochissime donne a cui piace il cat calling' - tizianossong : RT @Iperborea_: Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva… -

Bufalo commette una gaffe sui social: 'Mi piace il catcalling'Bufalo è in tendenza su twitter in queste ultime ore, e il motivo purtroppo non è dei più nobili. Difatti quest'......come la Megxit abbia di fatto portato a compimento la rivoluzione cominciata proprio da Lady. ... Non saranno però gli unici argomenti al centrodibattito, ulteriori occasioni saranno offerte ...Cosa ha combinato Diana Del Bufalo per meritare un bel numero di insulti sui social? Ormai non si è più liberi di dire nulla che parte l’insulto e Diana Del Bufalo ha toccato l’argomento catcalling. L ...Il catcalling torna a infiammare Twitter dopo le recenti dichiarazioni di Diana Del Bufalo. La showgirl ha raccontato sui social una recente esperienza e confessato di essere tra le poche donne a cui ...