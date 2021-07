WTA Losanna 2021: colpo Lucia Bronzetti, è ai quarti di finale. Demolita Anna Blinkova in due set (Di giovedì 15 luglio 2021) Gran risultato di Lucia Bronzetti che si può ragionevolmente definire a sorpresa: la ventiduenne riminese elimina infatti la russa Anna Blinkova, numero 8 del seeding del WTA 250 di LosAnna, con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2 ed entra nei quarti di finale. Il tutto alla prima partecipazione in un torneo del circuito maggiore e il giorno dopo l’ufficialità della wild card concessale a Palermo nella prossima settimana. Per l’italiana ora una tra la lussemburghese Mandy Minella e la slovena Tamara Zidansek. Bronzetti, che con questo ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Gran risultato diche si può ragionevolmente definire a sorpresa: la ventiduenne riminese elimina infatti la russa, numero 8 del seeding del WTA 250 di, con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2 ed entra neidi. Il tutto alla prima partecipazione in un torneo del circuito maggiore e il giorno dopo l’ufficialità della wild card concessale a Palermo nella prossima settimana. Per l’italiana ora una tra la lussemburghese Mandy Minella e la slovena Tamara Zidansek., che con questo ...

