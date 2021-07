Variante Delta nel Lazio, D’Amato: ‘Serve il Green pass, i positivi aumentano’ (Di giovedì 15 luglio 2021) La Variante Delta sta avanzando anche in Italia e i casi, come ha dichiarato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, sono destinati ad aumentare anche nel Lazio. Ma fortunatamente, complice la campagna di vaccinazione che procede spedita, non ci dovrebbero essere particolari aggravi sulla rete ospedaliera, con i ricoveri e le terapie intensive che sembrano in calo da settimane. Leggi anche: Covid Lazio, due coppie di Terracina e Formia contagiate con Variante Delta dopo la prima dose del vaccino Variante Delta nel Lazio: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) Lasta avanzando anche in Italia e i casi, come ha dichiarato l’assessore alla Sanità Alessio, sono destinati ad aumentare anche nel. Ma fortunatamente, complice la campagna di vaccinazione che procede spedita, non ci dovrebbero essere particolari aggravi sulla rete ospedaliera, con i ricoveri e le terapie intensive che sembrano in calo da settimane. Leggi anche: Covid, due coppie di Terracina e Formia contagiate condopo la prima dose del vaccinonel: ...

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - Bierbrauer53 : RT @ladyonorato: Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - LupoNolberto : RT @vitalbaa: Qui si spiega perché la variante Delta rende necessarie misure di contenimento anche per i vaccinati (l’articolo è ben più am… -