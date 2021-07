Variante Delta, in 7 giorni contagi a +61%. Viaggi all’estero, che fare se si resta bloccati dal Covid (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Italia è sulla soglia dei 60 milioni di dosi somministrate, per quanto riguarda i vaccini anti Covid, ma la pandemia non arresta la sua corsa. La mutazione del virus che sta portando al predominio della Variante Delta fa da volano ai contagi. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, di oggi 15 luglio, nella settimana fra il 7 e il 13 di questo mese nel nostro Paese si è registrato un incremento del 61,4% dei nuovi casi di Coronavirus (8.989 rispetto a 5.571) rispetto alla precedente. Meno test e tamponi Ciò non toglie che, sempre su base settimanale, diminuiscano sia i ricoveri che i ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Italia è sulla soglia dei 60 milioni di dosi somministrate, per quanto riguarda i vaccini anti, ma la pandemia non arla sua corsa. La mutazione del virus che sta portando al predominio dellafa da volano ai. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, di oggi 15 luglio, nella settimana fra il 7 e il 13 di questo mese nel nostro Paese si è registrato un incremento del 61,4% dei nuovi casi di Coronavirus (8.989 rispetto a 5.571) rispetto alla precedente. Meno test e tamponi Ciò non toglie che, sempre su base settimanale, diminuiscano sia i ricoveri che i ...

