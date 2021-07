Ufficiale | Bertrand firma per il Leicester

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nuova esperienza in Premier League per Ryanche ha deciso di accettare la proposta del. Il 31enne si unisce ai Foxes a parametro zero dopo sette stagioni al Southampton, dove ha collezionato 240 presenze in tutte le competizioni. Questo il comunicato del club: “L’esperto terzino sinistro Ryanhato per ilCity Football Club con un contratto biennale, che lo terrà al King Power Stadium almeno fino al 2023”. Ecco le prime dichiarazioni del giocatore rilasciate al sitodel club: “Sono davvero felice di essere qui; entrare a far parte del ...