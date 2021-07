Terza dose? No grazie Anche l’Ema dice che per adesso non serve

(Di giovedì 15 luglio 2021) Amsterdam, 15 lug –di vaccino: al momento per“è troppo presto per dire se e quando sarà necessaria unadi richiamo” contro il Covid. A chiarirlo è Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini del, l’Agenzia europea per i medicinali.vaccino: perpernon è necessaria Per quanto riguarda unadi vaccino anti-Covid “non ci sono ancora sufficienti dati dalle campagne di vaccinazione e dagli studi in corso per capire quanto durerà ...

Non è ancora il momento di parlare diper i vaccini Covid . A rimandare il discorso è Marco Cavaleri , responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid - 19 dell'Agenzia europea del farmaco (Ema). " È troppo presto per ...del vaccino sì o no? Questa la domanda che gli esperti, e non solo, si stanno ponendo mentre la campagna vaccinale, con le prime e seconde somministrazioni, continua a procederre, anche nel ...E non si tratta del primo episodio, ma solo l’ultimo caso di un’escalation che va avanti da tempo. Ema "Terza dose vaccini? Presto per decisione"/ "E su ok a Moderna per 12-17enni..." «Peter R. de ...AMSTERDAM - "E' attualmente troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una dose di richiamo" contro il Covid-19 "perché non ci sono ancora sufficienti dati dalle campagne di vaccinazione ...