Studio Minolfi | quando abbandonare il tetto coniugale diventa legittimo

(Di giovedì 15 luglio 2021) Con l’espressione “abbandono del” si intende l’allontanamento non concordato di un coniuge, con o senza figli, dalla casa familiare. Un gesto che mette fine alla coabitazione matrimoniale. Ricordiamo che la coabitazione matrimoniale è uno degli obblighi che nasce dal vincolo matrimoniale, e significa in pratica convivenza durevole nella stessa residenza. Il comportamento del L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Studio Minolfi

Novella 2000

Per fonti vicine a Pitt, si tratta solo di fango, [?] L'articolo: quando la separazione incontra calunnia e diffamazione proviene da Novella 2000 . Condividi: Twitter Facebook Like ...Con l’espressione “abbandono del tetto coniugale” si intende l’allontanamento non concordato di un coniuge, con o senza figli, dalla casa familiare. Un gesto che mette fine alla coabitazione ...