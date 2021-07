Si fa presto a dire Polexit. Battaglia senza uscita contro Ungheria e Polonia (Di giovedì 15 luglio 2021) Si fa presto a dire Polexit. Ma, almeno per ora, non è questa la posta in gioco del nuovo scontro tra l’Ue e Varsavia, tanto che in Commissione Europea non commentano un’ipotesi del genere. Non è nelle cose, la Polonia è troppo dipendente dai fondi europei per poter immaginare una performance in stile ‘british’. Però, pur senza uscita, lo scontro c’è ed è forte, tra l’Unione e i due paesi capofila del nazionalismo europeo: la Polonia e l’Ungheria di Viktor Orban. Ma forse un’uscita c’è: le elezioni ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Si fa. Ma, almeno per ora, non è questa la posta in gioco del nuovo stra l’Ue e Varsavia, tanto che in Commissione Europea non commentano un’ipotesi del genere. Non è nelle cose, laè troppo dipendente dai fondi europei per poter immaginare una performance in stile ‘british’. Però, pur, lo sc’è ed è forte, tra l’Unione e i due paesi capofila del nazionalismo europeo: lae l’di Viktor Orban. Ma forse un’c’è: le elezioni ...

