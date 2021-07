Questa moneta con Dante vale più di 2€: come riconoscerla (Di giovedì 15 luglio 2021) Attenzione a Questa moneta da 2€ con Dante Alighieri: a differenza della versione classica, vale molto di più. Ecco come individuarla Dante Alighieri, sommo poeta riconosciuto a livello mondiale e simbolo assoluto della letteratura classica, è il volto ufficiale per la moneta da 2€ italiana. Tale decisione fu maturata inizialmente da una commissione tecnico-artistica nazionale L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 15 luglio 2021) Attenzione ada 2€ conAlighieri: a differenza della versione classica,molto di più. EccoindividuarlaAlighieri, sommo poeta riconosciuto a livello mondiale e simbolo assoluto della letteratura classica, è il volto ufficiale per lada 2€ italiana. Tale decisione fu maturata inizialmente da una commissione tecnico-artistica nazionale L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

WeReAllMad_here : @mazzettam @MicK_ele Ma va, il 40% è meno del lancio di una moneta. Dati ISPI, non di mia zia. Non puoi impedire l'… - infoiteconomia : Sembra incredibile ma questa moneta da 2 euro può valere 150 volte tanto - infoiteconomia : Può valere migliaia di euro! Attenzione, meglio controllare se hai questa moneta! - dellandro58 : @rep_napoli Purtroppo non è il primo, vedi anche Giannetti gomme, con 150 licenziati, non sarà l'ultimo, queste azi… - Llukas79 : RT @ValerioMalvezzi: Segnalo a questa Signora che in Italia, che fa parte dell’Europa, quattro giovani su dieci che festeggiano la nazional… -