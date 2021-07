Piombino: cadavere in un fosso con ferita alla testa. Ma l’ipotesi è il suicidio (Di giovedì 15 luglio 2021) L'uomo è stato identificato. E ora si fa strada l'ipotesi, ritenuta altamente probabile, del suicidio. Questo è ciò che trapoela da fonti investigative. Sono tuttora in corso le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 luglio 2021) L'uomo è stato identificato. E ora si fa strada l'ipotesi, ritenuta altamente probabile, del. Questo è ciò che trapoela da fonti investigative. Sono tuttora in corso le indagini dei Carabinieri, coordinate dProcura della Repubblica di Livorno L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

LetiziaFirenze : Cadavere in un fosso a Piombino: l’uomo aveva una profonda ferita alla testa - iltirreno : ?? MISTERO A PIOMBINO - Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi, giovedì 15, in un fosso che… - FirenzePost : Piombino: cadavere in un fosso con ferita alla testa. Ma l’ipotesi è il suicidio - AnsaToscana : Cadavere in canale a Piombino, ha ferita alla testa. Un uomo di circa 40 anni privo di documenti, indagano Cc #ANSA - LivornoPress : PPiombino: trovato un cadavere in un fosso, presenterebbe una fertita alla testa. Indagano i carabinieri -