Perché il Genoa? (con tutto rispetto) (Di giovedì 15 luglio 2021) Può essere considerato uno dei colpi più importanti dall'inizio del mercato di Serie A. Un innesto allo stesso livello di Musso all'Atalanta o Calhanoglu all'Inter. Stiamo parlando di Salvatore Sirigu che è un nuovo portiere del Genoa. Si tratta di un colpo da novanta del club del presidente Preziosi che si è assicurato le prestazioni di uno dei migliori portieri in circolazione. L'ultima stagione per l'estremo difensore non è stata entusiasmante, è andata in scena la rottura con il Torino. Il club granata non ha mai messo in discussione le qualità tecniche del portiere, ma si sono registrate incomprensioni con piazza e dirigenza. Nelle ultime partite è stato messo un pò ... Leggi su calcioweb.eu

