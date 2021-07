Malore in acqua, Paolo muore in vacanza con moglie e figlia. Immediati ma inutili i soccorsi (Di giovedì 15 luglio 2021) Una tragedia inaspettata si è portato via per sempre uno stimato medico di famiglia. Il dottor Paolo, molto conosciuto nella sua città, aveva deciso di concedersi una vacanza in compagnia di sua moglie e di sua figlia, ma la stessa si è rivelata un incubo. Ha scelto di uscire in acqua con la sua tavola da sup, che era stata noleggiata poco prima, per rilassarsi e scacciare via lo stress. Qualcosa però non è andato come doveva e il suo corpo è stato trovato senza vita da alcune persone che erano nelle vicinanze. In particolare, sono stati dei ragazzini a rendersi conto della gravità della situazione. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Una tragedia inaspettata si è portato via per sempre uno stimato medico di famiglia. Il dottor, molto conosciuto nella sua città, aveva deciso di concedersi unain compagnia di suae di sua, ma la stessa si è rivelata un incubo. Ha scelto di uscire incon la sua tavola da sup, che era stata noleggiata poco prima, per rilassarsi e scacciare via lo stress. Qualcosa però non è andato come doveva e il suo corpo è stato trovato senza vita da alcune persone che erano nelle vicinanze. In particolare, sono stati dei ragazzini a rendersi conto della gravità della situazione. ...

