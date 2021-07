Khris Middleton show | riguarda i suoi 40 punti in gara - 4 delle Finals

Advertising

davidbritozkk : como é bom ver Khris Middleton e Giannis Antetokounmpo jogarem basquete - stephbackkthree : FUCKKKKKKKKK LETS FUCKEN GO KHRIS MIDDLETON AHDSHDSHFHFSHDFHSDFHSF - SalvatoreC1970 : @pin_klo @insopportabile mancano però Devin Booker Khris Middleton e Holiday - StorieASpicchi : RT @MicheleConti00: Dopo Gara 3 #NBAFinals : Khris Middleton: Quinta gara da 15+punti, 5+rimbalzi, 5+assist, 3+3PM (5-0) 11-2 record quand… - MicheleConti00 : Dopo Gara 3 #NBAFinals : Khris Middleton: Quinta gara da 15+punti, 5+rimbalzi, 5+assist, 3+3PM (5-0) 11-2 record q… -

Ultime Notizie dalla rete : Khris Middleton

Il secondo violino dei Bucks decisivo nel match che pareggia sul 2 - 2 la serie tra Milwaukee e PhoenixDa un lato la freschezza di Devin Brooker e l'esperienza di Chris Paul , dall'altro lo strapotere del due volte Mvp (2019 e 2020) Giannis Antetokounmpo e i colpi di. I Suns sono ...La star dei Wizards, titolare nelle prime tre amichevoli, è entrata nel protocollo Covid. “Mai avuto dubbi sul voler far parte di questa squadra” aveva detto ...Il greco sta dominando la serie per il titolo e sembra essere riuscito anche a neutralizzare la miglior arma offensiva per fermarlo ...