Inghilterra | Hudson-Odoi ai saluti | possibile il trasferimento al Ghana

(Di giovedì 15 luglio 2021) Callum, sebbene abbia, nel suo curriculum, tre partite disputate con la maglia dell’, starebbe pensando ad un cambio di divisa, con l’obiettivo di giocare i Mondiali per ilrispetterebbe i criteri FIFA, secondo i quali èeffettuare un cambio se hai effettuato un massimo di 3 presenze con un’altra Nazionale. Ciò può avvenire a patto che abbia meno di 21 anni e che non abbia mai preso parte alle fasi finali di uno dei tornei principali. Inoltre, servono tre anni affinché possa giocare una partita per un altro Paese. Il suo ...

In uscita- Odoi, Ziyech e Abraham LONDRA () - Il Chelsea è pronto a offrire 175 milioni per Erling Haaland. A riferirlo è il giornale tedesco Bild, che spiega anche il piano di Roman ......le mosse con lo spiegare quelli che lei chiama "i network dei sodomiti" nella Francia e... così, per non imbarazzare i genitori, preferisce attraversare l', e se ne va. Venus paga con ...Callum Hudson-Odoi, nonostante tre presente per l'Inghilterra, è prossimo a vestire la maglia del Ghana, rispettando i protocolli FIFA ...Incredibile indiscrezione che arriva dall'Inghilterra: il Chelsea si butta a capofitto su Erling Haaland, e sarebbe pronto a pagare una cifra davvero enorme.