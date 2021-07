In libreria | Radio Ethiopia di Alessandro Andrei | un viaggio per cambiare vita e ritrovare se stessi

Leggi su domanipress

(Di giovedì 15 luglio 2021) Quando si è giovani amiamo sognare un mondo diverso, unadiversa e soprattutto un nostro io ben differente da quello che possediamo. Vogliamo realizzarci e fare quello che più ci piace, ma poi, sovente, perdiamo, come si suol dire, il nostro entusiasmo, che una volta era così tanto contagioso, per strada. Cambiamo rotta e idea su mille cose e ci lasciamo tristemente deviare degli eventi. Ci impadroniamo di paure, talora assurde, iniziamo a farci prendere dal panico e a fare, con questi stati d’animo, certamente non positivi, scelte sbagliate che non ci rispecchiano completamente e, in certi casi, proprio per e in nulla. E se lo facciamo è anche per sentirci apprezzati ...