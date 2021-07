Il futuro di Jack Grealish è ancora un’incognita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo la delusione di Euro 2020,sogna il riscatto. L’Aston Villa non vuole cederlo, è troppo attaccato al suo numero 10 dopo che lo ha visto crescere negli ultimi sette anni (tanto che lo ha voluto come volto per la nuova maglia).infatti, dopo aver preso parte all’Academy dei Villans, ha giocato esclusivamente con la maglia del club di Birmingham. Senza mai lamentarsi, ha preso in mano la squadra anche nei momenti più complicati. Ma ora è giunto il momento di compiere il fatidico salto di qualità, giocare la Champions League e puntare al Mondiale di Qatar 2022.: ...