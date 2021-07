Genoa: colpo Sirigu, sarà lui il portiere titolare (Di giovedì 15 luglio 2021) Un campione d'Europa per la porta del Genoa. Salvatore Sirigu difenderà i pali della squadra di Davide Ballardini nella prossima stagione. Il portiere sardo dopo quattro stagioni ha lasciato il Torino ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Un campione d'Europa per la porta del. Salvatoredifenderà i pali della squadra di Davide Ballardini nella prossima stagione. Ilsardo dopo quattro stagioni ha lasciato il Torino ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Genoa, tutto fatto: colpo #Sirigu in porta - Ilovepalermocalcio - volpe_peppe : RT @Ruttosporc: Riparte il calciomercato e il Genoa già prova il primo colpo: comprarsi la salvezza pagando il pizzo per Frabotta. - jeffpilcher : L'ultima volta che alla prima giornata ci sono state #Inter-#Genoa e #Sampdoria-#Milan le due genovesi sono arrivat… - Marcell78225090 : RT @Ruttosporc: Riparte il calciomercato e il Genoa già prova il primo colpo: comprarsi la salvezza pagando il pizzo per Frabotta. - FabioOffreda : RT @Ruttosporc: Riparte il calciomercato e il Genoa già prova il primo colpo: comprarsi la salvezza pagando il pizzo per Frabotta. -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa colpo Genoa: colpo Sirigu, sarà lui il portiere titolare ...sarà al Genoa dove è pronto un contratto annuale con opzione per la stagione 2002/2023, si attende solo l'ufficialità da parte del club di Enrico Preziosi che ha messo a segno il primo vero colpo di ...

Benevento, pronti tre colpi ...Genoa e il Benevento stanno ultimando la parte burocratica. Il suo arrivo quindi ci sarà indipendentemente dalla partenza di Montipò che comunque non farà più parte dei piani societari. L'altro colpo ...

Genoa: colpo Sirigu, sarà lui il portiere titolare - Calcio ANSA Nuova Europa Calcio: Genoa; colpo Sirigu, sarà lui il portiere titolare (ANSA) – GENOVA, 15 LUG – Un campione d’Europa per la porta del Genoa. Salvatore Sirigu difenderà i pali della squadra di Davide Ballardini nella prossima stagione. Il portiere sardo dopo quattro stag ...

Genoa: colpo Sirigu, sarà lui il portiere titolare Il suo futuro sarà al Genoa dove è pronto un contratto annuale con opzione per la stagione 2002/2023, si attende solo l'ufficialità da parte del club di Enrico Preziosi che ha messo a segno il primo ...

...sarà aldove è pronto un contratto annuale con opzione per la stagione 2002/2023, si attende solo l'ufficialità da parte del club di Enrico Preziosi che ha messo a segno il primo verodi ......e il Benevento stanno ultimando la parte burocratica. Il suo arrivo quindi ci sarà indipendentemente dalla partenza di Montipò che comunque non farà più parte dei piani societari. L'altro...(ANSA) – GENOVA, 15 LUG – Un campione d’Europa per la porta del Genoa. Salvatore Sirigu difenderà i pali della squadra di Davide Ballardini nella prossima stagione. Il portiere sardo dopo quattro stag ...Il suo futuro sarà al Genoa dove è pronto un contratto annuale con opzione per la stagione 2002/2023, si attende solo l'ufficialità da parte del club di Enrico Preziosi che ha messo a segno il primo ...