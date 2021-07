Gamescom 2021 | Xbox e molti altri confermati PlayStation almeno per ora grande assente

(Di giovedì 15 luglio 2021) I principali publisher di giochi hanno confermato la loro partecipazione all'evento tutto digitale. L'elenco completo delle società confermate include 505 Games, Activision, Aerosoft, Assemble Entertainment, Astragon Entertainment, Bandai Namco, Bethesda, Electronic Arts, Gamevil Com2us Europe, Headup, Indie Arena Booth, Koch Media, NExT Studios (Tencent Games), SEGA Europe, Team17, Thunderful Games, Ubisoft, Wargaming e. Per adessonon ha ancora confermato la sua presenza pertanto risulta essere la. Inoltre, alle società di cui sopra si ...

Del resto è stato protagonista di diversi eventi del settore, passando dallaal più recente LudoNarracondove è stato possibile perfino provarlo. TUNIC richiama quel feeling classico ...... il secondo evento estivo targato PlayStation dovrebbe avvenire il prossimo 12 agosto , qualche giorno prima della. L'insider si sbilancia anche sull'orario, sottolineando come lo show ...La GamesCom 2021 si avvicina, e l'organizzazione dell'annuale evento dedicato ai videogiochi, che in questa occasione si svolgerà interamente in formato digitale, ha annunciato la lista dei principali ...Con un comunicato rilasciato sul proprio sito, gli organizzatori della Gamescom 2021 hanno confermato alcuni dei partecipanti all’evento tutto digitale del mese prossimo. Tra le principali compagnie ...