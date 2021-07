EA Play Live 2021: niente giochi Star Wars all’evento (Di giovedì 15 luglio 2021) Alla vetrina virtuale dell’EA Play Live 2021 non ci sarà spazio per Star Wars, ad annunciarlo è stata EA con un breve post su Twitter Negli ultimi mesi, ci sono state voci di un presunto sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order. Con l’EA Play Live in programma la prossima settimana, sembrava che ci sarebbe stato un annuncio o almeno un teaser. Sfortunatamente, però, l’account Twitter ufficiale di EA Star Wars ha confermato che nessun nuovo gioco di Star Wars sarà ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 luglio 2021) Alla vetrina virtuale dell’EAnon ci sarà spazio per, ad annunciarlo è stata EA con un breve post su Twitter Negli ultimi mesi, ci sono state voci di un presunto sequel diJedi: Fallen Order. Con l’EAin programma la prossima settimana, sembrava che ci sarebbe stato un annuncio o almeno un teaser. Sfortunatamente, però, l’account Twitter ufficiale di EAha confermato che nessun nuovo gioco disarà ...

