Ddl Zan: Faraone, è il Pd il vero partito contro la legge (Di giovedì 15 luglio 2021) "Al ddl Zan non è mai mancato il voto favorevole di Italia Viva; siamo stati decisivi in ogni passaggio della legge in Senato, dalla richiesta di calendarizzazione in aula sino al voto di ieri e a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) "Al ddl Zan non è mai mancato il voto favorevole di Italia Viva; siamo stati decisivi in ogni passaggio dellain Senato, dalla richiesta di calendarizzazione in aula sino al voto di ieri e a ...

Advertising

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - borghi_claudio : Ma non ci posso credere. Sospeso quel noto facinoroso adolescente di SFORZA FOGLIANI ????? Sforza Fogliani sospeso… - barbarab1974 : RT @federiconovella: Avremo almeno il diritto di discutere sul #greenpass, o va preso a scatola chiusa come il ddl zan? - luciferasi_ : RT @sencarstairs: Non approvate il DDL Zan. Che poi se no insegnano 'il gender' nelle scuole e rischiamo che i ragazzi, invece che diventa… -