Calciomercato Sampdoria | occhi su Luiz Henrique del Fluminense | i dettagli

(Di giovedì 15 luglio 2021): i blucerchiati sarebbero in contatto con ilper, giovane attaccante brasiliano Lamuove i primi passi sul mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Uno dei nomi che più stuzzicano la dirigenza blucerchiata è quello di, attaccante brasiliano classe 2001 di proprietà del. Come riportato da Sky Sport, sul talento sudamericano è forte anche l’interesse del Bologna. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Ci sarà ...

La Sampdoria muove i primi passi sul mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Uno dei nomi che più stuzzicano la dirigenza blucerchiata è quello di Luiz Henrique, attaccante ...La Sampdoria conosce il suo percorso nella Serie A 2021/22, un'avventura di 38 puntate che inizierà a Marassi con il Milan ...