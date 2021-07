Bagni: 'Napoli favorito per lo scudetto' (Di giovedì 15 luglio 2021) Napoli - "Sono convinto che la squadra non rimarrà così. Si è già capito da un po' di tempo che se gli obiettivi in uscita erano Fabian Ruiz e Koulibaly ora invece si capisce che se arrivano proposte ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021)- "Sono convinto che la squadra non rimarrà così. Si è già capito da un po' di tempo che se gli obiettivi in uscita erano Fabian Ruiz e Koulibaly ora invece si capisce che se arrivano proposte ...

Advertising

salvione : Bagni: 'Napoli favorito per lo scudetto' - sportli26181512 : Bagni: 'Napoli favorito per lo scudetto': L'ex azzurro: 'Bisogna vedere, ci sono ancora tanti giorni prima dell'ini… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Scudetto? A bocce ferme per me la favorita è il Napoli, è la squadra più forte' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Scudetto? A bocce ferme per me la favorita è il Napoli, è la squadra più forte' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Scudetto? A bocce ferme per me la favorita è il Napoli, è la squadra più forte' -