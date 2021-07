Anticipazioni Un Posto Al Sole, sorprendente colpo di scena tra Patrizio e Clara (Di giovedì 15 luglio 2021) Le Anticipazioni di Un Posto Al Sole di stasera, giovedì 15 luglio, danno importanti novità sul rapporto tra Patrizio e Clara Dov’eravamo rimasti… Patrizio rivela a Rossella della sua relazione finora segreta con Clara e la giovane dottoressa non la prende benissimo. Tuttavia, la figlia di Silvia non ha tempo per preoccuparsi della vita sentimentale L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Ledi UnAldi stasera, giovedì 15 luglio, danno importanti novità sul rapporto traDov’eravamo rimasti…rivela a Rossella della sua relazione finora segreta cone la giovane dottoressa non la prende benissimo. Tuttavia, la figlia di Silvia non ha tempo per preoccuparsi della vita sentimentale L'articolo proviene da Inews.it.

