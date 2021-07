Alitalia | Ilva e grandi imprese in crisi Una riforma non più procrastinabile

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il tema delle procedure di salvataggio delleinresta al centro dell’agenda di governo; eppure la proceduraquater è a tutt’oggi sostanzialmente ferma e la proceduraè ancora in una fase di sostanziale stallo. È poi noto che è stato disposto il rinvio del nuovo codice delladi impresa e che, secondo quando riportato dagli organi di stampa, una apposita commissione stia lavorando per apportare modifiche a unadi un Codice ancora non entrato in vigore. Infine, vale la pena osservare come, in ogni caso, tale ...