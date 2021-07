Whirlpool avvia i licenziamenti collettivi per 340 operai | proteste a Roma e Napoli

(Di mercoledì 14 luglio 2021), 14 luglio 2021 " É scattata la procedura di licenziamemnto collettivo per i 340 lavoratori dello stabilimentodi, dopo mesi di attesa l'incubo deglista per diventare ...

... mentrela procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori di Napoli. A spiegarlo in videoconferenza al tavolo del Mise è stato Luigi La Morgia , amministratore delegato diper ...Per" l'Italia rimane strategica all'interno della Regione Emea : dal 2018 investiti nel Paese oltre 280 milioni di euro". L'Italia, ricorda l'azienda, "ospita il quartier generale di ...Non passa nemmeno un’ora dall’annuncio dell’avvio della procedura di licenziamento quando i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli decidono che la prima mossa è portare la rabbia e la prote ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, sono arrivati al carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano. Qui i due hanno visitato i luoghi nei qua ...