Variante Delta: ipotesi terza dose in uno studio norvegese (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Variante Delta corre veloce in tutti i paesi e si fa sempre più forte l'idea di una terza dose di vaccino. In Norvegia la ricerca ha svolto un'indagine approfondita su un massiccio gruppo di volontari. In migliaia hanno aderito alla sperimentazione della terza dose nei soggetti immunodepressi. Variante Delta, si insiste sull'ipotesi terza dose Le nazioni di tutto il mondo sono alle prese con la Variante Delta che rischia di imporre nuove chiusure e restrizioni.

